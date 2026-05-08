أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مساء الجمعة، عن حدوث تسريب مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 1000 مم في شارع ربيع الجيزي، بجوار محطة مترو أم المصريين، ما استدعى تحركًا عاجلًا من فرق الطوارئ.

قطع المياه عن عدد من المناطق المتأثرة

أوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق: "المنيب – ساقية مكي – البحر الأعظم – العمرانية – الكونيسة"، بالإضافة إلى ضعف ضخ المياه في مناطق: "الهرم – فيصل"، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة بشكل طبيعي.

اختلاف موقع التسريب عن كسر سابق

أكدت الشركة أن موقع التسريب الحالي يقع في نقطة مختلفة تمامًا عن موقع الكسر السابق بالمنطقة، إذ يبعد عنه بأكثر من 150 مترًا، ما ينفي وجود ارتباط مباشر بين الحادثين.

الدفع بفرق الطوارئ والمعدات لسرعة الإصلاح

أشارت إلى أنه تم الدفع بفرق الصيانة والطوارئ، إلى جانب سيارات شفط المياه والبدالات المحمولة، بهدف الإسراع في أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن.

11 سيارة مياه لتلبية احتياجات المواطنين

أعلنت الشركة توفير 11 سيارة مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، لتغطية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وتم توزيع السيارات في عدد من المواقع الحيوية، من بينها: موقع الكسر، ومستشفى أم المصريين، ومستشفى الهرم، ومستشفى الصدر، ومستشفى الرمد، وقسم العمرانية، وقسم الطالبية، ومستشفى الطلبة، وقسم الجيزة، ومناطق فيصل، وإدارة ترحيلات الجيزة، مع إتاحة طلب سيارات إضافية عبر الخط الساخن.

