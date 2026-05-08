"مش هوديك وهاعملك أذى".. سقوط سائق تاكسي هدد مُدرسًا في بني سويف

كتب : صابر المحلاوي

11:13 م 08/05/2026

القبض على سائق هدد مُدرّسًا في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سائق سيارة أجرة "تاكسي" لرفضه توصيله وتهديده بإلحاق الأذى به في بني سويف.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مُدرس مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة بني سويف يوم 6 مايو الجاري، استوقف سيارة تاكسي لتوصيله إلى أحد الأماكن، إلا أن قائدها رفض التوصيل وتحدث معه بطريقة غير لائقة، قبل أن يهدده بإلحاق الأذى به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها سائق له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

