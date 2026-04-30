دخل المطرب بهاء سلطان قوائم "تريند" موقع البحث جوجل، بالتزامن مع ما يثار عن استعداده لتقديم "دويتو" غنائي مع المطربة شيرين عبدالوهاب.

وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة بهاء سلطان مع شيرين عبد الوهاب في تقديم أغنية بعنوان "الغلاوة"، ومن المقرر طرحها في عيد الأضحى المقبل.

حقيقة دويتو بهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب

ورداً على سؤال "مصراوي" عن دويتو شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان، والذي تردد أنه من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، علق مصدر مقرب من المطربة قائلاً: "حتى الآن لا يوجد صحة لهذا الكلام، والكل فوجئ بانتشاره".

أغنية الحضن شوك

وتخطت أغنية "الحضن شوك" التي طرحتها المطربة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، بعد 5 أيام من طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وواصلت تصدرها قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً.

وتستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلها الأول بعد أزمتها الصحية في "جولف بورتو" بالساحل الشمالي، يوم 7 أغسطس المقبل، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات ياسر الحريري.

