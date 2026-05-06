أعلنت أندية وادى دجلة عن انتهاء استعداداتها لإطلاق فعاليات الماراثون الغنائي السنوي، والذي ينطلق غدًا ويستمر على مدار يومين، في إطار سلسلة حفلات صيف 2026، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر.

روبي وبهاء سلطان يشاركان في الماراثون الغنائي السنوي

تشهد فعاليات هذا العام مشاركة كبيرة لعدد من أبرز نجوم الغناء في مصر، وتُقام الحفلات على مدار يومين، غدا الخميس 7 مايو وبعد غد الجمعة 8 مايو، في فروع القاهرة، بمشاركة: بهاء سلطان، فرقة مسار إجباري، الفنانة روبي، المطرب رامي جمال، مسلم، المطرب رامي صبري.

كما تمتد الفعاليات إلى عدد من المحافظات، حيث تستضيف الإسكندرية المطربة بوسي، وتستضيف المنيا النجم الكبير إيهاب توفيق، ويلتقي أهل دمياط بالفنان مسلم، بينما تستضيف أسيوط الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة.

حفلات صيف 2026

جدير بالذكر أن الفترة المُقبلة سوف تشهد انطلاق حفلات صيف 2026، والتي تُقام في القاهرة والإسكندرية وعدد كبير من المحافظات، ويشارك في إحيائها كبار نجوم الغناء، إذ يعد موسم الصيف هو الأهم طوال العام، تزامنا مع الإجازات الدراسية.

كما يشهد أيضا اهتمام كبير من نجوم التمثيل بطرح أعمالهم السينمائية للتنافس على إيرادات شباك التذاكر في دور العرض، ضمن وسائل الترفيه التي يلجأ لها الجمهور طوال فترة الإجازة.

