بعد غياب 14 شهرًا.. تعرف على أسعار حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي

كتب : مروان الطيب

12:23 م 02/05/2026
    حفل شيرين عبدالوهاب في مهرجان موازين (2)
    حفل شيرين عبدالوهاب في مهرجان موازين (3)
    حفل شيرين عبدالوهاب في مهرجان موازين (1)
    أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الساحل الشمالي

كشفت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب الأول لها بعد فترة غياب عن المسرح أمام الجمهور، والمقرر إقامته يوم 7 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، عن أسعار تذاكر الحفل.
تضمنت أسعار التذاكر ثلاثة فئات هم الفئة الأولى 2500 نجيه، الفئة الثانية 1500 جنيه، الفئة الثالثة 1000 جنيه.

يأتي حفل شيرين في الساحل الشمالي بعد فترة غياب دامت قرابة 14 شهر منذ آخر ظهور لها على المسرح ضمن مهرجان موازين في المغرب، حيث سجلت فيه حضورا جماهيريا كبيرا قبل أن تختفي عن الحفلات.

ماذا حدث في حفل شيرين عبدالوهاب الأخير لها قبل العودة مجددا؟

تعرضت شيرين عبدالوهاب لموجة انتقادات في حفلها الأخير بمهرجان موازين الذي عادت للغناء به بعد غياب دام 9 سنوات عنه والذي أحيته في يونيو 2025.

ووصف رواد مواقع التواصل وقت الحفل أداء شيرين على المسرح بـ"الضعيف" مقارنة بمشاركاتها السابقة في المهرجان الذي يعد من أضخم التظاهرات الموسيقية في العالم العربي.

وأثار اعتماد شيرين على تقنية "البلاي باك" في أدائها أغنية "حبيبي نساي" و "ميدلي" لأغاني آخرى خلال افتتاح الحفل، موجة استياء واسعة في صفوف الجمهور.

ولم تقتصر الانتقادات على الأداء الفني، بل طالت أيضا الإطلالة التي اختارتها شيرين للحفل، حيث ظهرت بفستان أبيض واسع، حيث اعتبر البعض أن الإطلالة كانت "دون المستوى" ولا تليق بنجمة في حجم شيرين عبد الوهاب وخاصة في حفل ختامي لمهرجان بحجم "موازين".

أحدث أغاني شيرين "الحضن شوك" تتصدر التريند

تصدرت أحدث أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "الحضن شوك" محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وتتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "الحضن شوك" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين تكشف معاناتها أثناء الغناء

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بعد أزمتها الصحية، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن حالتها عندما دخلت الاستوديو لتسجيل أغنية "الحضن شوك" وقالت: "إيديا كانت متلجة، ووقفت أمام الميكروفون وغنيت مغمضة العينين".

اقرأ أيضا:

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات لمطربين

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها

شيرين عبد الوهاب حفل شيرين في الساحل الشمالي الحضن شوك عزيز الشافعي

