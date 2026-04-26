إعلان

خاص| كواليس تسجيل شيرين عبدالوهاب أحدث أغانيها "الحضن شوك"

كتب : مصطفى حمزة

03:30 م 26/04/2026 تعديل في 04:29 م

شيرين عبدالوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدرت أغنية "الحضن شوك" التي قدمتها المطربة شيرين عبدالوهاب قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالتزامن مع دخولها "تريند" محرك البحث "جوجل".

وحلت الأغنية التي تشهد عودة المطربة شيرين عبدالوهاب بعد غياب عن الساحة الفنية، في المركز الأول في قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً، وحققت ما يزيد على الـ 700 ألف مشاهدة.

كواليس تقديم أغنية شيرين عبدالوهاب


وتحدث المنتج ميدو فؤاد، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن كواليس تقديم "الحضن شوك"، وقال: "الأغنية من إنتاج شركة سوني، وسعدت أن أكون المنتج المنفذ مع نجمة كلنا نحبها وننتظر أغانيها".

وتابع: "شيرين عبدالوهاب قامت بالتسجيل من فترة قريبة جداً، تقريباً نفس توقيت تصوير وطرح (البرومو) الذي ظهر به عزيز الشافعي وتوما من الاستوديو الأسبوع الماضي".

منتج الحضن شوك يؤكد عودة شيرين عبدالوهاب بمفاجآت

وأوضح: "شيرين عبد الوهاب تستعد بجدية للعودة بشكل أقوى مما قبل، ولديها مفاجآت تسعد الجمهور سيتم الكشف عنها تباعاً، ومنها أغانٍ جديدة جاري التحضير لها، إلى جانب (الدويتو) الذي تقدمه بمشاركة محمد حماقي".

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بعد أزمتها الصحية، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن حالتها عندما دخلت الاستوديو لتسجيل أغنية "الحضن شوك" وقالت: "إيديا كانت متلجة، ووقفت أمام الميكروفون وغنيت مغمضة العينين".

وتعاونت شيرين عبد الوهاب في أغنية "الحضن شوك" للمرة الثالثة على التوالي مع الفنان عزيز الشافعي كمؤلف وملحن، إذ كتب ولحن لها في ألبومها السابق أغنيتي "بتمنى أنساك" و"عسل حياتي".

أغنية "الحضن شوك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما.


اقرأ أيضا

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

أخبار السيارات

مسرح و تليفزيون

رياضة محلية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

