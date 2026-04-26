تفاعل جمهور ومحبو الفنانة شيرين عبدالوهاب مع أغنيتها الجديدة "الحضن شوك"، التي طرحتها مؤخرًا عبر المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد فترة غياب بسبب ظروفها الصحية والنفسية.

الجمهور يتفاعل مع أغنية شيرين عبدالوهاب

حازت الأغنية على إشادات واسعة من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حرفيًا بتغني مشاعرها دلوقتي"، "إحساسها مش طبيعي بجد"، "صوت العرب"، "عودة حميدة يا ملكة المشاعر"، "أغنية تحفة"، "وحشتنا".

أغنية الحضن شوك تحقق نسب استماع مرتفعة

وحققت أغنية "الحضن شوك" أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع "يوتيوب"، كما سجلت أكثر من 77 ألف استماع عبر تطبيق "أنغامي".

وتعاونت شيرين عبدالوهاب في الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

