"ملكة المشاعر".. الجمهور يشيد بأغنية "الحضن شوك" لـ شيرين عبدالوهاب

كتب : سهيلة أسامة

10:59 ص 26/04/2026 تعديل في 11:17 ص

المطربة شيرين عبد الوهاب

تفاعل جمهور ومحبو الفنانة شيرين عبدالوهاب مع أغنيتها الجديدة "الحضن شوك"، التي طرحتها مؤخرًا عبر المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد فترة غياب بسبب ظروفها الصحية والنفسية.

حازت الأغنية على إشادات واسعة من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حرفيًا بتغني مشاعرها دلوقتي"، "إحساسها مش طبيعي بجد"، "صوت العرب"، "عودة حميدة يا ملكة المشاعر"، "أغنية تحفة"، "وحشتنا".

وحققت أغنية "الحضن شوك" أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع "يوتيوب"، كما سجلت أكثر من 77 ألف استماع عبر تطبيق "أنغامي".

وتعاونت شيرين عبدالوهاب في الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

