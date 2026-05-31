دخل الملحن نادر نور قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب التفاعل الذي وجده منشوره الأخير واعتذاره عن قبول كلمات أغانٍ جديدة؛ بسبب التجاهل الذي تقابل به محاولات عودته للوسط الغنائي.

أشهر ألحان نادر نور

أسهم الملحن نادر نور كانت بدأت في الصعود عقب تعاونه مع المطرب الراحل عامر منيب، إذ غنى من ألحانه: "في حضنك"، "يا سلام عليك"، "وإنت معايا"، و"ليالي تفوت"، وغيرها.

ولحن نادر نور لنخبة من أبرز رموز الأغنية، ومنهم: عمرو دياب "خليني جنبك"، ومدحت صالح "بتغريني"، وإليسا "لو تعرفوه"، ومحمد حماقي "مقدرش أنساك"، وفضل شاكر "لو على قلبي"، وهيفاء وهبي "حاسة ما بينا"، وأمل حجازي "أحلى ما في الأيام"، وباسكال مشعلاني "نفس المكان".

ألبومات نادر نور

اتجه نادر نور في عام 2009 إلى الغناء، وطرح ألبومه الأول "أول ما نبدأ"، وضم أغاني: "قولي الحقيقة"، "تهدد مين"، "جربت"، "ملحقتش أغيب"، "دايماً فاكرها"، "فاكر كلامك"، "الوقت عدى"، "مش مستاهلة"، وغيرها.

وطرح نادر نور في أكتوبر 2025 ألبوماً ضم أغاني منها: "جدعة"، "معجزات"، "12 بالليل"، "جاي أحبك"، "هانسى كل الناس".

منشور نادر نور الأخير

وكتب نادر نور على صفحته: "بعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي كلمات أغاني من فضلكم ماتبعتوش تاني.. ماعنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني".

وتابع: "وللناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير أنا فعلاً بعدت فترة لأسباب شخصية وبحاول أرجع من ٣ سنين ومش عارف.. ماسيبتش باب ماخبطش عليه.. فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي، منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى ومنهم اللي عشرة عمر ومشوارنا بدأناه مع بعض وأحلام حلمناها ونجاحات حققناها سوا، واللي بيرد على التليفون مرة مابيردش تاني وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل، وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكثر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري".

واختتم: "أخيراً ماعنديش مشاكل مع حد ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد وكل الاحترام والتوفيق لزملائي أنا مش زعلان من حد.. وآسف على الإطالة".

وحرص المستشار تركي آل الشيخ على إعادة نشر منشور الملحن نادر نور عبر صفحته في موقع فيسبوك، ودعمه قائلا: "أنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك".

اقرأ أيضا

بطولة كريم عبدالعزيز.. فيلم 7Dogs يدخل نادي الـ100 مليون في 5 أيام

"قرة عيني وقطعة من قلبي".. تامر هجرس يحتفل بعقد قران ابنته تمارا ويوجه رسالة لها



