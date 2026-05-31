بفستان أحمر.. أنغام تشارك جمهورها لقطات من حفل عيد الأضحى في الرياض

كتب : نوران أسامة

12:16 م 31/05/2026
    أنغام تتألق في حفلها الأخير
    أنغام تتألق من حفلها الأخير (2)
    أنغام تتألق من حفلها الآخير(1)
    حفل أنغام بالرياض (1)
    حفل أنغام بالرياض (2)
    بإطلالة جذابة أنغام تخطف الأنظار من حفلها بالرياض (1)

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورا من حفلها الأخير الذي أقيم في الرياض ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "العيد في الرياض"، وظهرت خلال الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر اللامع، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على إطلالة أنغام

حازت الصور على إعجاب واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "العيد والعيدية في صورة"، "متعة بصرية وسمعية في صورة"، "ملكة المسرح"، "ربنا يحفظك يا صوت مصر"، "حفلة للتاريخ"، و"من أحلى الحفلات اللي حضرتها".

أنغام في نزال Glory in Giza

وكانت أنغام قد حضرت فعاليات نزال Glory in Giza، الذي أقيم برعاية تركي آل الشيخ، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي. كما تواجدت في العرض الخاص لفيلم 7Dogs بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والذي أقيم في القاهرة، وحرصت على تهنئة أبطاله وصناعه.

7 طبقات من العسل.. حكاية مملكة النحل المكتشفة داخل مقبرة في المنوفية
بعد دعم تركي آل الشيخ.. القصة الكاملة لأزمة نادر نور وكيف سانده نجوم الفن؟
راكب يُثير حالة طوارئ جوية ويُجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطراري
16 صور توثق وصول بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة استعدادًا للمونديال
آي صاغة: عيار 21 يخسر 200 جنيه خلال مايو رغم استمرار الطلب الاستثماري القوي
