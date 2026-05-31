قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر منع تنظيم حفلات التخرج الخاصة بحاملي شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه داخل الجامعات، إلى جانب حظر عدد من المظاهر الاحتفالية التي اعتاد الطلبة إقامتها عقب مناقشة مذكرات التخرج، ما أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجامعية.

تشديد الرقابة على مناقشات التخرج

وأكدت الوزارة، عبر تعليمات موجهة للمؤسسات الجامعية، أن إجراءات صارمة ستُطبق لضمان حسن سير النشاطات داخل الحرم الجامعي، كما نصت القرارات الجديدة على منع حجز القاعات لمناقشة مذكرات التخرج الخاصة بمرحلتي الليسانس والماستر، في إطار تنظيم استخدام المرافق التعليمية.

وشملت التعليمات منع إدخال الحلويات أو المشروبات إلى مرافق الكليات مهما كان نوعها، إضافة إلى تقييد حضور أقارب الطالب خلال جلسات المناقشة بحد أقصى 5 أفراد فقط، كما تقرر منع اصطحاب الأطفال الصغار إلى الكليات أثناء فعاليات مناقشة مشاريع التخرج.

منع الاحتفالات والضوضاء داخل الحرم الجامعي

وأكدت القرارات الجديدة حظر إقامة أي مظاهر احتفالية داخل القاعات الدراسية أو الفضاءات التربوية والإدارية التابعة للكليات، كما منعت استخدام الألعاب النارية والمفرقعات والشماريخ داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن تشغيل الموسيقى أو التسبب بأي أشكال من الضوضاء التي قد تؤثر على سير الأنشطة الأكاديمية.

وتضمنت التعليمات أيضاً منع تقديم أي نوع من الهدايا لأعضاء لجان المناقشة، في خطوة تهدف إلى ضبط الإجراءات الأكاديمية والمحافظة على الطابع الرسمي للمناقشات الجامعية، وفق ما ورد في التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

جدل بين الطلبة والأساتذة

وأثارت هذه القرارات نقاشاً واسعاً بين الطلبة والأساتذة، خصوصاً أن مناقشات التخرج تمثل مناسبة مهمة اعتاد خلالها الطلاب دعوة أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء للاحتفال بإنجازهم الأكاديمي والحصول على شهادة جامعية، وهو تقليد راسخ في العديد من الجامعات الجزائرية منذ سنوات.