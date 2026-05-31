"رمت ابنها في الزبالة".. مفاجآت صادمة في واقعة رضيع القمامة بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:52 م 31/05/2026

رضيع ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية ملابسات العثور على رضيع حديث الولادة ملقى وسط القمامة بنطاق المدينة، حيث تمكن ضباط المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة في وقت قياسي من بعد العثور على الطفل.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، إحداهما كانت ترتدي نقابًا، حيث قامتا بترك الرضيع بمكان العثور عليه ثم غادرتا سريعًا وبعد فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هويتهما وضبطهما عقب استصدار إذن النيابة العامة.

وأسفرت التحريات عن أن المتهمتين هما سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا ووالدتها البالغة 52 عامًا، وتقيمان بمحافظة الدقهلية، كما تبين أن السيدة أنجبت الطفل نتيجة علاقة غير شرعية مع موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 عامًا، وذلك خلال فترة حبس زوجها على ذمة إحدى القضايا.

وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا عقب الولادة مباشرة على التخلص من الطفل خشية افتضاح الأمر أمام زوج السيدة، وقاموا بتركه وسط القمامة قبل أن يتم العثور عليه وإنقاذه.

