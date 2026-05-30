هدى تحتفل مع جمهورها بـ عيد الأضحى المبارك في حفل كامل العدد

التقت المطربة الشعبية هدى أمس الجمعة 29 مايو، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجمهورها في حفل أحيته احتفالا بالعيد، وشهد إقبالا جماهيريا، إذ رفع لافتة كامل العدد.

أغاني حفل هدى بعيد الأضحى

وقدمت هدى خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، التي أشعلت بها الأجواء، وتفاعل الجمهور معها، بينها: سيرة الجدع، أنا بين نارين، ذكي يا ذكي، جامدة، قوي قلبك. واختتمت الحفل وسط تصفيق وهتاف الجمهور.

آخر أعمال هدى

يذكر أن آخر أعمال هدى أغنية "خمسة عليك"، والتي أطلقتها على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية، وهي من كلمات عمرو قطب، ألحان خالد سلطان، توزيع نوار البحيري، ميكس وماستر محمد جودة.

كما أطلقت هدى أغنية "شغل البخور شغال" من كلمات رضا المصري وإبراهيم الشناوي، ألحان خالد سلطان، وتوزيع أشرف البرنس.

