تحت شعار "كامل العدد".. أنغام وسط حضور جماهيري كبير في الرياض

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 31/05/2026
    كواليس حفل أنغام في الرياض (6)
    كواليس حفل أنغام في الرياض (5)
    كواليس حفل أنغام في الرياض (3)
    كواليس حفل أنغام في الرياض (2)
    أنغام مع المايسترو هاني فرحات
    كواليس حفل أنغام في الرياض (1)

أشعلت النجمة أنغام أجواء حفلها في الرياض الذي انطلق مساء السبت ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "Rotana" على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس الحفل ظهرت خلاله أنغام وبرفقتها المايسترو هاني فرحات الذي قام بتوصيلها إلى المايك، لتقوم أنغام بالترحيب بالحضور.

وبدأت أنغام في غناء باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها تحت شعار "كامل العدد".



وكانت "بنش مارك" قد نشرت صورا من تجهيزات الحفل عبر صفحتها على "إنستجرام"، أوضحت خلالها اللمسات النهائية قبل حضور جمهور ومحبي الفنانة أنغام وحملت تعليق: "جاهزين نعيش ليلة مختلفة مع صوت مصر أنغام".

