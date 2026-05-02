في ليلة استثنائية، أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا أسطوريًا بالجامعة الأمريكية، ليواصل تصدره مشهد الحفلات في مصر والوطن العربي على مدار أكثر من 40 عاما.

حفل عمرو دياب تزامنا مع مباراة الأاهلي والزمالك

بدأت أجواء الحفل مبكرا، ورغم الاهتمام الجماهيري بمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك.. احتشد جمهور الهضبة بالآلاف في الشوارع المحيطة بمقر الجامعة الأمريكية، وقبل انطلاق الحفل مباشرة كان الحضور قد ملأ حرم الجامعة بالكامل، في مشهد يعكس حجم الشعبية الجارفة.

فيلم تمهيدي قبل صعود الهضبة

بلغ التفاعل ذروته مع عرض الفيلم التمهيدي القصير على المسرح، والذي أشعل حماس الجمهور قبل الظهور المنتظر. ومع اللحظات الأولى لصعود عمرو دياب، خطف الأنظار بإطلالة شبابية مميزة، وافتتح الحفل كعادته بأغنية “يا أنا يا لا”، وسط هتافات مدوية.

"الحكاية".. عنوان حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

قدم عمرو دياب خلال الحفل، الذي حمل عنوان “الحكاية”، مزيجًا متوازنًا من أغانيه، جمع فيه بين النجاحات الحديثة والكلاسيكيات، متنقلًا بسلاسة بين محطات مختلفة من مشواره الفني.

عبدالله وكنزي بحفل والدهما عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

شهد حفل عمرو دياب، ظهور نجليه عبدالله وكنزي على المسرح ومشاركته غناء أغنية "ناقصاك القعدة" التي سبق أن طرحها خلال شهر رمضان بأحد الاعلانات.

احتضان عمرو دياب لطفل على المسرح

طلب عمرو دياب، صعود طفل صغير الى المسرح كان حاضرا لحفله بالجامعة الأمريكية ليحتضنه ويقبله أمام الجمهور اذي تفاعل مع المشهد.

أغاني عمرو دياب في حفل الجامعة الأمريكية

قدم عمرو دياب، مجموعة من أغانيه الحديثة ذات الإيقاع السريع، التي رفعت حرارة الحفل مبكرًا، مثل: “خطفوني”، “بابا”، و”بحبه”.

ثم انتقل إلى مساحة أكثر رومانسية، حيث تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغاني : وغلاوتك، راجع”، “ياه”، و”يهمك في إيه”.

وفاجأ الهضبة جمهوره بتقديم أغنية “قال فاكرينك”، التي لم تُطرح رسميًا منذ سنوات طويلة، كما قدّم باقة من أشهر أغاني حقبة الألفينات، التي يحرص جمهور حفلات الجامعة الأمريكية على سماعها، ومنها: “وهي عاملة إيه”، “أيام وبنعيشها”، “معاك بجد”، “كان طيب”، و”قصاد عيني”.

وكعادته، أشعل المسرح بميدلي من أشهر أغانيه، منها: “قمرين”، “العالم الله”، “نور العين”، و”ليلي نهاري”، في أجواء راقصة تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

وحرص أيضا على تقديم أغانيه المرتبطة بإعلاناته الأخيرة، مثل “ناقصاك القعدة” و”شكرا من هنا لبكرة”.

، واختتم الهضبة حفله الكبير بأغنية “شايف قمر ”، التي أصبحت واحدة من أيقوناته الرومانسية وسط أجواء مبهرة لاستعراضات الألعاب النارية.

