بإطلالة ناعمة.. نانسي عجرم تتألق بحفل سيدني في أستراليا

كتب : سهيلة أسامة

01:34 م 31/05/2026 تعديل في 01:34 م
    نانسي عجرم تتألق في حفلها في مدينة سيدني (4)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها الأخير بأستراليا (3)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها الأخير بأستراليا (4)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها في مدينة سيدني (2)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها الأخير بأستراليا (1)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها الأخير بأستراليا (2)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها الأخير بأستراليا (5)
    نانسي عجرم تتألق في حفلها في مدينة سيدني (1)

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الأضحى، أقيم بمدينة سيدني في أستراليا، وذلك ضمن جولتها الغنائية العالمية لهذا العام، وسط حضور كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

تفاصيل إطلالة نانسي عجرم

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة أنيقة وناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا دون أكمام باللونين الوردي والفضي، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

وشاركت نانسي صورا من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "سيدني... استقبلتِني بذراعين مفتوحتين، ولن أنسى ذلك أبدًا. شكرًا لكِ لأنكِ كنتِ الختام المثالي لهذه الجولة".

نانسي عجرم تغني الأغنية الدعائية لـ فيلم الكراش

ومن ناحية أخرى، طرحت نانسي عجرم الأغنية الدعائية لـ فيلم الكراش، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشارك في البطولة كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، ومريم الجندي، تأليف لؤي السيد.

