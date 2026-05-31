شهدت قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة غريبة أثارت حالة من الدهشة بين الأهالي، بعد العثور على خلية نحل كبيرة وكميات من العسل داخل إحدى المقابر بالقرية.

تفاصيل العثور على مملكة نحل داخل مقبرة

وقال عبد العزيز محمد المليجي، أحد أبناء القرية لمصراوي، إن عددًا من الأهالي أبلغوه بوجود أعداد كبيرة من النحل حول إحدى المقابر، لدرجة جعلت المرور بجوارها أمراً صعباً بالنسبة للبعض.

وأضاف أنه توجه إلى المكان للتأكد من حقيقة الأمر، ليتبين أن النحل تابع لخلية عسل مستقرة داخل المقبرة، ما دفعه للاستعانة بأحد المتخصصين في تربية النحل للتعامل مع الموقف بشكل آمن.

اكتشاف كميات من العسل داخل مقبرة بالمنوفية

وأوضح أن فتح المقبرة كشف عن وجود كميات من العسل داخل الخلية، مشيراً إلى أن المشهد كان مفاجئاً للحاضرين، خاصة مع انتشار رائحة وصفها بأنها "طيبة للغاية"، وهو ما أثار تعجب الكثير من أبناء القرية.

النحل استقر داخل مقبرة

وأشار الحاج عبد العزيز إلى أن النحل استقر داخل المقبرة منذ عدة أشهر، مرجحاً أن فقدان الخلية لملكتها أو تعرضها لظروف معينة دفعها للبحث عن مكان جديد والاستقرار داخله، مُتابعًا: "النحل كوّن 7 طبقات من خلايا العسل".

توزيع العسل صدقة على روح المتوفين

وأكد أن العسل الذي جرى استخراجه تم توزيعه على عدد من الأهالي باعتباره صدقة على روح أصحاب المقبرة، لافتاً إلى أن الواقعة أصبحت حديث أهالي القرية خلال الساعات الماضية بسبب غرابتها وعدم تكرارها بشكل معتاد.

دهشة بين الأهالي

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الدهشة بين أبناء كفر عشما، الذين توافد بعضهم لمشاهدة المكان بعد انتشار الخبر، فيما تداول عدد منهم صوراً ومقاطع فيديو توثق لحظة استخراج خلية النحل والعسل من داخل المقبرة.