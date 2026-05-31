إعلان

انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة بعد إجازة العيد.. صور

كتب : عمر صبري

01:19 م 31/05/2026 تعديل في 01:19 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة
  • عرض 9 صورة
    انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 بجامعة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استأنفت جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الحالي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانطلقت أعمال الامتحانات النظرية للترم الثاني بكلية الطب البيطري، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والالتزام، مع انتظام كامل اللجان، وتوافر سبل الراحة للطلاب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بضرورة المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات.

انتظام امتحانات الترم الثاني بكليات جامعة القاهرة

ووجّه الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري، بضرورة توفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، والتيسير على الطلاب داخل اللجان، مع مراعاة الحالات الإنسانية والظروف الخاصة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الهمم والحالات الصحية التي تستدعي ترتيبات خاصة، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة وعادلة للجميع.

في الوقت نفسه تابع الدكتور هشام الزربة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انتظام أعمال اللجان منذ الساعات الأولى لانطلاق الامتحانات، واطمأن على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من توافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة، أو الساعات الذكية، أو أي وسائل إلكترونية أخرى قد تُخل بسير الامتحانات، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأدى الطلاب الامتحان في مقرر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري، الذي يعد واحدًا من أهم المقررات المستحدثة بلائحة الكلية، حيث تكمن أهميته في دمج التكنولوجيا بالتشخيص، وتأهيل جيل جديد من الأطباء البيطريين يكونون قادرين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للأمراض، والتحليل الدقيق للبيانات الحيوية، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وفتح آفاق جديدة لإدارة المزارع الذكية، وتحسين معدلات الإنتاج.

إقرأ أيضًا
الأسنان تصل لـ350 ألفًا.. مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

كيف تقلل المواد الضارة في اللحوم بنسبة 90%؟.. أستاذ تغذية ينصح بهذه التتبيلة

نجاح تركيب 4 صمامات رئوية متطورة للأطفال بالقسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح.. صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة امتحانات الجامعات الطب البيطري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"رمت ابنها في الزبالة".. مفاجآت صادمة في واقعة رضيع القمامة بالشرقية
أخبار المحافظات

"رمت ابنها في الزبالة".. مفاجآت صادمة في واقعة رضيع القمامة بالشرقية
عمرو دياب وإليسا أبرزهم.. هؤلاء غنوا من ألحان نادر نور قبل غيابه
موسيقى

عمرو دياب وإليسا أبرزهم.. هؤلاء غنوا من ألحان نادر نور قبل غيابه
فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان
رياضة عربية وعالمية

فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان
راكب يُثير حالة طوارئ جوية ويُجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطراري
شئون عربية و دولية

راكب يُثير حالة طوارئ جوية ويُجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطراري
7 طبقات من العسل.. حكاية مملكة النحل المكتشفة داخل مقبرة في المنوفية
أخبار المحافظات

7 طبقات من العسل.. حكاية مملكة النحل المكتشفة داخل مقبرة في المنوفية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة