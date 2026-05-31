استأنفت جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الحالي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانطلقت أعمال الامتحانات النظرية للترم الثاني بكلية الطب البيطري، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والالتزام، مع انتظام كامل اللجان، وتوافر سبل الراحة للطلاب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بضرورة المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات.

انتظام امتحانات الترم الثاني بكليات جامعة القاهرة

ووجّه الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب البيطري، بضرورة توفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، والتيسير على الطلاب داخل اللجان، مع مراعاة الحالات الإنسانية والظروف الخاصة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الهمم والحالات الصحية التي تستدعي ترتيبات خاصة، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة وعادلة للجميع.

في الوقت نفسه تابع الدكتور هشام الزربة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انتظام أعمال اللجان منذ الساعات الأولى لانطلاق الامتحانات، واطمأن على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من توافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة، أو الساعات الذكية، أو أي وسائل إلكترونية أخرى قد تُخل بسير الامتحانات، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأدى الطلاب الامتحان في مقرر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري، الذي يعد واحدًا من أهم المقررات المستحدثة بلائحة الكلية، حيث تكمن أهميته في دمج التكنولوجيا بالتشخيص، وتأهيل جيل جديد من الأطباء البيطريين يكونون قادرين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للأمراض، والتحليل الدقيق للبيانات الحيوية، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وفتح آفاق جديدة لإدارة المزارع الذكية، وتحسين معدلات الإنتاج.

