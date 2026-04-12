يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخمًا في الجامعة الأمريكية يوم 1 مايو القادم تحت شعار "الحكاية"، والذي تصل فيه أسعار التذاكر إلى مليون جنيه (VIP).

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وجاءت أسعار التذاكر على تدرج كبير وتتفاوت فيما بينها، حيث تم طرح 7 فئات من التذاكر ، وتبدأ الفئة الأولى بـ 1000 جنيه مصري ، الفئة الثانية منطقة المشجعين بسعر 2150 جنيهًا،وفي الفئة الثالثة الصف الأمامي و 6000 جنيه مصري.

فئة أولى: 1000 جنيه العادية

فئة ثانية: 2150 جنيهًا منطقة المشجعين

فئة ثالثة: 6000 آلاف جنيه الصف الأمامي

فئة رابعة 7500 جنيه البلاتيني

طرح تذكرة خاصة لعشرة أشخاص وسعرها 175 ألف جنيه

طرح تذكرة أخري سعرها مليون جنيه لـ 15 شخصا (VIP).

حفل عمرو دياب في اسطنبول

وأعلن الهضبة عمرو دياب إحياء حفلًا غنائًيا أغسطس المقبل في مدينة إسطنبول التركية، وتحديدًا في Ataköy Marina Arena.

يقام الحفل على مسرح أتوكي آرينا يوم 2 أغسطس المقبل، في لقاء يجمع الجمهور العربي والتركي مع عمرو دياب، الذي يستعد لتقديم أغاني مميزة وجديدة، فيحدث في بارز ضمن حفلات صيف 2026.

