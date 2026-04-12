تصل لمليون جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

كتب : معتز عباس

09:05 م 12/04/2026 تعديل في 10:07 م

عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخمًا في الجامعة الأمريكية يوم 1 مايو القادم تحت شعار "الحكاية"، والذي تصل فيه أسعار التذاكر إلى مليون جنيه (VIP).

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وجاءت أسعار التذاكر على تدرج كبير وتتفاوت فيما بينها، حيث تم طرح 7 فئات من التذاكر

كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية عن أسعار التذاكر لـ 7 فئات وجاءت كالآتي:

فئة أولى: 1000 جنيه العادية
فئة ثانية: 2150 جنيهًا منطقة المشجعين
فئة ثالثة: 6000 آلاف جنيه الصف الأمامي
فئة رابعة 7500 جنيه البلاتيني
طرح تذكرة خاصة لعشرة أشخاص وسعرها 175 ألف جنيه
طرح تذكرة أخري سعرها مليون جنيه لـ 15 شخصا (VIP).

حفل عمرو دياب في اسطنبول

وأعلن الهضبة عمرو دياب إحياء حفلًا غنائًيا أغسطس المقبل في مدينة إسطنبول التركية، وتحديدًا في Ataköy Marina Arena.

يقام الحفل على مسرح أتوكي آرينا يوم 2 أغسطس المقبل، في لقاء يجمع الجمهور العربي والتركي مع عمرو دياب، الذي يستعد لتقديم أغاني مميزة وجديدة، فيحدث في بارز ضمن حفلات صيف 2026.

3

اقرأ أيضا..

"كل يوم تحلوي".. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم

فيديو قد يعجبك



محمود سعد: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر وثلث الزيجات ينتهي بالانفصال
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
