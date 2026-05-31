تصدر فيلم 7Dogs - سفن دوجز، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، قائمة إيرادات شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق أمس السبت 30 مايو رابع أيام العيد 21 مليونا و630 ألفا و101 جنيه.

إيرادات فيلم 7Dogs في خمسة أيام

الفيلم طُرح قبل 5 أيام ونجح في التفوق على باقي أفلام الموسم، وهي: فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، فيلم إذما، ووصلت إيراداته مع انتهاء يومه الخامس 104 ملايين و305 آلاف و971 جنيها.

الفيلم بدأ المنافسة على إيرادات دور العرض السينمائي في وقفة عيد الأضحى، وحقق في يومه الأول 6 ملايين و672 ألفا و938 جنيها، وفي أول أيام العيد بلغ إيراده اليومي 25 مليونا و206 آلاف و474 جنيها، وفي ثاني أيام العيد نجح في تحقيق 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات، كما حقق يوم الجمعة 29 مايو 24 مليونا و675 ألفا و870 جنيها.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم، فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح.

اقرأ أيضا

20 صورة| من جزر المالديف إلى الشواطئ.. كيف قضى النجوم آخر أيام عيد الأضحى؟

تحت شعار "كامل العدد".. أنغام وسط حضور جماهيري كبير في الرياض