محمد المشعل يطرح أغنيته الجديدة "خلاص عملناها" باللهجة المصرية

كتبت- منى الموجي:

أطلق الفنان محمد المشعل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خلاص عملناها"، وهي أغنية باللهجة المصرية، تحمل طابعاً رومانسيا – إيقاعيا، وتجمع بين الفرح والطاقة الإيجابية في كلماتها وألحانها.

جاء الفيديو كليب برؤية إخراجية عكست أجواء الأغنية وربطها بالاستقرار الأسري والارتباط، وحمل توقيع المخرج جميل جميل المغازي.

ويستعد المشعل خلال الفترة المقبلة لطرح سلسلة من الأغاني الجديدة، إذ انتهى مؤخراً من تصوير أكثر من أغنية ستبصر النور قريبا.

أغنية "خلاص عملناها" من كلمات سيد حسن وألحان معز علي وتوزيع محمد هارون وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.