بالصور| مدحت صالح يلتقي بجمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 33

كتبت- منى الموجي:

أحيا النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار عمرو سليم وأميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز حفل الجمعة 22 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام.

وعلى مسرح المحكى، غرد النجم مدحت صالح بمجموعة من الأغاني بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم، وتضمن البرنامج: الله يا سيدي، إشتقنا لزمان، حبيبي يا عاشق، المليونيرات، البلياتشو، ماشي في ضلها، قلب واحد، كوكب تاني، النور مكانه في القلوب، ابن مصر وغيرها.

وصنعت أميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز أجواء المرح والبهجة، ومع تفاعل الحشد الجماهيري، وعزفت نخبة من المؤلفات الموسيقية السريعة والشهيرة، كان منها: فوجا، حلو المكان، عم صابر، ع اللي جري، صبري قليل، فيكتوري، خطفوني، كماننا، قلبي دليلي، مافيا، يا ليالي، فقرة الريس كرم، حرمت أحبك، سهر الليالي وغيرها .