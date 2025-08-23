كتبت- منى الموجي:

أشعل مغني الراب ويجز حفله الذي أقيم مساء الجمعة 22 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح يو أرينا، مقدما باقة من أشهر أغانيه، وسط حماس محبيه.

وقدم ويجز أغنية الأيام، كما ردد معه الجمهور أغنية الدنيا إيه.

ويشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور ويجز، والذي مازحهم، أثناء شرب الشاي على المسرح "الله الشاي حلو قوي.. صاحيين مين صاحي"، ثم سألهم عن حذائه إذ ظهر واقفا على المسرح يغني بدون حذاء.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وتختتم فرقة كايروكي المهرجان، بعد سلسلة من الحفلات التي أقيمت على مدار أكثر من أربعين يومًا.