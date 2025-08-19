هشام خرما لـ"مصراوي": أحب المزج بين الثقافات في أعمالي رغم صعوبة الأمر

كتبت- منى الموجي:

قال المؤلف الموسيقي هشام خرما إنه يحب المزج بين الثقافات المختلفة في أعماله الموسيقية رغم صعوبة الأمر، وهو ما حرص على القيام به في ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) .

وتابع هشام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أشعر بسعادة عندما تأتيني تعليقات تشير إلى إعجاب الجمهور بوجود أصوات لا علاقة لها ببعض والسائد أنه لا يمكن جمعها، لكنني جعلتها تظهر بشكل متناغم"، مضيفا "بحب أعمل ده وأجرب أطلع حاجة يحس الجمهور إنها لايقة، مع أن لو مسكنا كل آلة أو جملة لوحدها الطبيعي نقول مش هتليق".

هشام خرما طرح ألبومه الجديد أُفُق UFUQ في 23 يوليو الماضي عبر جميع المنصات الموسيقية، ويضم 10 أعمال موسيقية، تختلف عن إصداراته السابقة، وحرص من خلالها على اكتشاف صوته، وخوض تجارب بعيدة عن المألوف بالنسبة له.