كتبت- منى الموجي:

أعربت السوبرانو العالمية أميرة سليم عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة "فرانسيسكان جوت تالنت"، الذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

واختتمت فعاليات المسابقة بتسليم جوائز للفائزين والذين تم اختيارهم بعد جولة في مختلف محافظات مصر.

المسابقة شهدت مشاركة مواهب مميزة في مجالات متعددة، مثل: الموسيقى، الشعر، التمثيل، والتقديم التليفزيوني، وأكدت أميرة أن عملية اختيار الفائزين لم تكن سهلة نظرًا لتنوع وقوة المشاركين.

وأشارت أن رحلة التصفيات بدأت في أكتوبر 2024، وجابت مدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، إذ شارك أكثر من 500 طالب وطالبة، متابعة: "هذه المسابقة لا تهدف فقط لاكتشاف المواهب، بل هي فرصة حقيقية للمشاركين كي يطوّروا من أنفسهم، ويكتشفوا إمكاناتهم، فالمنافسة الحقيقية ليست ضد الآخرين، بل مع النفس، من أجل أن نصبح أشخاصًا أفضل".

وأكدت على كلمة الاب بطرس دانيال بأن للفن دورًا تربويًا محوريًا في تشكيل شخصية الطفل، فالفنون تساهم في تكوين نظرته للمجتمع من حوله وتجعله أكثر انفتاحًا وتسامحًا.

كما عبّرت عن خصوصية هذه التجربة بالنسبة لها، مؤكدة أن مشاركتها تحمل طابعًا رمزيًا مميزًا كونها من خريجي مدارس الفرنسيسكان، مضيفة: "أن أعود اليوم كعضو لجنة تحكيم بين طلاب تلك المدارس، هو امتداد جميل لرحلتي الفنية والإنسانية."

يذكر أن لجنة التحكيم ضمّت نخبة من الفنانين والمبدعين، مع أميرة سليم من بينهم: الفنان محمد فهيم، الفنانة ندى بسيوني، الفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، الأب بطرس دانيال، والمخرج رضا شوقي، وشهد حفل توزيع الجوائز للفائزين في المركز الكاثوليكي للسينما، تكريمها وأعضاء لجنة التحكيم بحضور نخبة من الفنانين، أبرزهم: إلهام شاهين، نهال عنبر، إسلام إبراهيم، وسماح أبو بكر عزت.