"عربية الصحفيين" تطلق أول برامج التعاون التدريبي مع الاتحاد الأوروبي

كتب : عمرو صالح

11:28 م 15/01/2026

محمد السيد الشاذلي

أعلنت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بدء تنفيذ التعاون المشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، من خلال تنظيم أول برنامج تدريبي مشترك.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن البرنامج يُنظم بالتعاون مع لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، مشيرة إلى فتح باب التقديم للبرنامج التدريبي الأول بعنوان "المياه وقصص النيل"، اعتبارًا من السبت 17 يناير 2026.

وأضافت أن التقديم يستمر حتى 16 فبراير 2026، على أن يتم إعلان قائمة الصحفيين المقبولين في 31 مارس 2026، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة أن البرنامج يمتد على مدار سبعة أشهر، خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2026، ويتضمن 4 جولات تدريبية مكثفة تجمع بين التدريب النظري والزيارات الميدانية، على أن تستغرق كل جولة من يوم ونصف إلى يومين.

ويتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة حول قضايا المياه ونهر النيل، وأساليب التغطية الصحفية المتقدمة، إلى جانب تنظيم مسابقة صحفية في ختام البرنامج، يتم خلالها تكريم الفائزين ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

