إعلان

هل يجوز طرح الإلحاد في عمل فني؟.. عالم أزهري يجيب

كتب : حسن مرسي

11:37 م 15/01/2026

الشيخ محمد حمودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أنه لا يوجد مانع شرعي من مناقشة قضية الإلحاد في الأعمال الفنية مثل الأفلام، مشيرًا إلى أن البعض يخاف على الإسلام من هذه المناقشات، لكن الإسلام نفسه لا يخاف على ذاته من أي حوار فكري أو نقدي.

وأضاف الشيخ حمودة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن الإسلام منذ نزوله من عند الله تعالى قد ناقش الإلحاد وجادل أهله بالحجة والبرهان، موضحًا أن هذه المناقشات موجودة بشكل صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتابع الأزهري أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإلحاد في كتابه الكريم بشكل مباشر، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ"، وكذلك قوله عز وجل: "إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ".

وأشار الشيخ حمودة، إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعامل مع أسئلة الصحابة التي كانت تدور في أنفسهم بشأن الشكوك الفكرية بمنتهى الحكمة والوضوح، مؤكدًا أن ردود النبي كانت تزيدهم إيمانًا ويقينًا.

ولفت إلى أن الطريقة الصحيحة لمواجهة الإلحاد ليست بالصدام أو المنع، بل بالحجة العقلية والحوار الهادئ والتفكير العميق والبحث المشترك عن الحقيقة، معتبرًا أن الثقة في متانة الإسلام وقوة حجته تسمح بمثل هذه المناقشات الواعية التي تخدم الفكر والإيمان معًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ محمد حمودة علماء الأزهر الإلحاد الإلحاد في الأعمال الفنية القرآن الكريم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
زووم

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
"بعد كأس العالم".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا
رياضة محلية

"بعد كأس العالم".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات