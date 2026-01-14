إعلان

نفاد بيع تذاكر الـ 5200 جنيه لحفل تامر حسني قبل إقامته غدًا

كتب : مصطفى حمزة

02:57 م 14/01/2026 تعديل في 03:11 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تامر حسني على المسرح
  • عرض 3 صورة
    تامر حسني يعزف على الجيتار

يستعد المطرب تامر حسني، لتقديم حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الشتوي، مساء غدا الخميس الموافق 15 يناير.

وسيقدم الحفل في مول open air، مدينتي، في الثامنة مساءا.

وكشفت الجهة المنظمة، عن بيع جميع تذاكر الحفل للفئات، 2500، و 2900، و 3800، و 4200، و4600، و 5200 جنيه، و منطقة المعجبين فئة 1800 جنيه، في حين مازال البيع ساريا لفئة الوقوف 1800 جنيه.

وأحيا المطرب تامر حسني، مؤخرا بمشاركة المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب تامر عاشور، الحفل الذي أقيم بمناسبة رأس السنة ، في العاصمة الجديدة.

تامر حسني مهرجان الموسيقى الشتوي حفل تامر حسني

