"منتجي الدواجن": وفرة المعروض والمنافسة تمنعان ارتفاع الأسعار في رمضان

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن سوق الدواجن يضم نحو 30 ألف منتج، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير يخلق منافسة قوية تمنع أي جهة من التحكم أو التلاعب في الأسعار، سواء للدواجن أو الكتاكيت.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإنتاج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فاق احتياجات السوق، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار، حيث بلغت تكلفة إنتاج كيلو الدواجن 68 جنيهًا.

وتابع رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر الكتكوت اليوم يسجل 12 جنيهًا، مؤكدًا أنه سعر عادل ومتوازن في ظل التكاليف الحالية، مشيرًا إلى أن وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين المنتجين تضمن عدم حدوث أي ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان.

وأشار "العناني"، إلى أن الاجتماع الذي عُقد اليوم مع وزير الزراعة جاء لمناقشة قضية قائمة بين منتجي الدواجن وجهاز حماية المنافسة، لافتًا إلى أنه يهدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.

