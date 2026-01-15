إعلان

"منتجي الدواجن": وفرة المعروض والمنافسة تمنعان ارتفاع الأسعار في رمضان

كتب : حسن مرسي

11:25 م 15/01/2026

الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن سوق الدواجن يضم نحو 30 ألف منتج، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير يخلق منافسة قوية تمنع أي جهة من التحكم أو التلاعب في الأسعار، سواء للدواجن أو الكتاكيت.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإنتاج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فاق احتياجات السوق، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار، حيث بلغت تكلفة إنتاج كيلو الدواجن 68 جنيهًا.

وتابع رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر الكتكوت اليوم يسجل 12 جنيهًا، مؤكدًا أنه سعر عادل ومتوازن في ظل التكاليف الحالية، مشيرًا إلى أن وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين المنتجين تضمن عدم حدوث أي ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان.

وأشار "العناني"، إلى أن الاجتماع الذي عُقد اليوم مع وزير الزراعة جاء لمناقشة قضية قائمة بين منتجي الدواجن وجهاز حماية المنافسة، لافتًا إلى أنه يهدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس اتحاد منتجي الدواجن محمود العناني المنافسة تمنع ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان وفرة المعروض تمنع ارتفاع أسعار الدواجن العناني ببرنامج يحدث في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
في حالة حرجة.. سائق رئيس حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق
حوادث وقضايا

في حالة حرجة.. سائق رئيس حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق
رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
رياضة محلية

رئيس شركة الأهلي يكشف كواليس لقائه مع الخطيب في باريس
إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات