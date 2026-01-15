عبدالسند يمامة: شطب اسم "أبو شقة" من قواعد وبيانات انتخابات الوفد

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، آخر التطورات المتعلقة باستقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة من الحزب وانسحابه من الانتخابات المقبلة.

وقال "يمامة"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم: اعتمدت اليوم استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة من حزب الوفد وبناءً على ذلك يشطب اسمه من قواعد وبيانات انتخابات رئاسة الحزب المقررة نهاية الشهر الجاري.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة قد أعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد المقررة نهاية الشهر الجاري واستقالته من الحزب.

