إعلان

عبدالسند يمامة: شطب اسم "أبو شقة" من قواعد وبيانات انتخابات الوفد

كتب : عمرو صالح

11:25 م 15/01/2026

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، آخر التطورات المتعلقة باستقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة من الحزب وانسحابه من الانتخابات المقبلة.

وقال "يمامة"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم: اعتمدت اليوم استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة من حزب الوفد وبناءً على ذلك يشطب اسمه من قواعد وبيانات انتخابات رئاسة الحزب المقررة نهاية الشهر الجاري.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة قد أعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد المقررة نهاية الشهر الجاري واستقالته من الحزب.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبدالسند يمامة المستشار بهاء الدين أبو شقة انتخابات رئاسة حزب الوفد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في حالة حرجة.. سائق رئيس حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق
حوادث وقضايا

في حالة حرجة.. سائق رئيس حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
زووم

جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات