"كامل العدد".. جانا دياب تستعد لأولى حفلاتها الغنائية في لندن

كتب- مروان الطيب:

تستعد جانا دياب، ابنة النجم عمرو دياب لإحياء أولى حفلاتها الغنائية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على مسرح جورج تافيرن في لندن.

ونشرت جانا عدد من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت خلالها عن استعدادها للحفل المرتقب وعلقت: "الحفل كامل العدد، متحمسة للغاية هذا المساء"، وحاز الفيديو على إعجاب ودعم متابعيها منهم شقيقتها كنزي دياب وعلقت "لا استطيع الانتظار".

وكشفت جانا دياب عن إحياء حفلًا غنائيًا في لندن لأول مرة بشهر نوفمبر الماضي، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالحفل وعلقت: "سأحيي حفلًا في جورج تافيرن في لندن يوم 3 ديسمبر، بحبكم"، وقامت والدتها زينة عاشور وأشقائها عبدالله وكنزي بالتعليق معربين عن حماسهم بالحفل.

طرحت جانا دياب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فاذهب إلى أغنيتي سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

تواصل جانا دياب طرح عدد من أغانيها على طريقة الفيديو كليب منها أغنية بعنوان "Escape Plan"، ونشرت جانا مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب حيث ظهرت خلاله بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

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يذكر أن، جانا دياب كشفت عن تعاقدها خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

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