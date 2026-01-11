إعلان

تعيينات مجلس النواب.. سامح شكري وأشرف الشيحي وعمرو الورداني أبرز الأسماء

كتب : أحمد الجندي

03:35 م 11/01/2026 تعديل في 04:18 م

مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن تعيين 28 عضوًا جديدًا في مجلس النواب، وذلك في استكمال التشكيل البرلماني.

قائمة الأعضاء المعينين من الرجال

وشمل القرار الجمهوري تعيين كل من:

سامح حسن شكري سليم

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي

صلاح الدين فوزي محمد فرج

هشام عبد السلام بدوي

عمرو مصطفى حسنين الورداني

عادل فهيم محمد عزب

خالد محمد أحمد عبد الرحمن

شريف باشا سيف بشاي

عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم

إياد سعيد سليمان عودة

سمير صبري محمد أمين

ياسر عرفات محمد علي العربي

أحمد علاء محمد فايد

سعيد جمال محمد عبد الفتاح

تعيين 14 سيدة في عضوية مجلس النواب

كما تضمن القرار تعيين عدد من السيدات في عضوية مجلس النواب، وهن:

عادلة محمد عبد السلام رجب

نائلة جبر محمد جبر علي

ماريان مجدي راغب قلدس

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

منال حمدي محمود السيد

ميرنا عصام الدين محمد عارف

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

هناء عبد الحميد محمد العبيسي

نشوة سليمان محمد عقل

أمل مصطفى حسين عصفور

يارا عفت حسن يوسف

شيرين رضا عبد القوي طايل

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل.

مجلس النواب سامح شكري أشرف الشيحي عمرو الورداني تعيينات مجلس النواب

