بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي

كتب : أحمد جمعة

04:40 م 11/01/2026

الدكتورة منال حمدي السيد

أعربت الدكتورة منال حمدي السيد، أستاذ أمراض الكبد بجامعة عين شمس، والمُعينة بقرار جمهوري كعضو في مجلس النواب، عن اعتزازها الكبير بالثقة التي أولاها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن قرار تعيين 28 عضوًا جديدًا بالمجلس.

وقالت الدكتورة منال حمدي، في تصريحات لمصراوي، إن تعيينها في مجلس النواب "يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية"، مؤكدة أنها "ستبذل أقصى جهد ممكن لأداء دورها على النحو الذي يليق بثقة الدولة ويخدم مصلحة الوطن".

وأضافت: "هذا شرف كبير جدًا، وشُرفت بهذا المنصب، وأتمنى أن أستطيع أن أجتهد فيه وأبذل أقصى ما أستطيع، لأن هذا حق البلد علينا".

وعن اعتبار التعيين تتويجًا لمسيرتها المهنية والعلمية خلال السنوات الماضية، أوضحت أن ما تحقق هو "توفيق من الله في المقام الأول، فقد اجتهدت وما زلت أجتهد حتى الآن"، مؤكدة استمرارها في العمل والاجتهاد، سواء على المستوى المحلي أو القاري، في ظل دورها الحالي كرئيسة ومؤسسة للجمعية الأفريقية لأمراض الكبد.

وأشارت إلى أنها ستواصل العطاء خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من خبراتها الطبية والعلمية، وبما يسهم في دعم الجهود الوطنية داخل البرلمان.

وفيما يتعلق بأولوياتها تحت قبة مجلس النواب، شددت الدكتورة منال حمدي على أن ملف الصحة يأتي على رأس اهتماماتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستعمل على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من هي الدكتورة منال حمدي السيد؟

الدكتورة منال حمدي السيد حاصلة على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في "العلوم الطبية"، عن مجمل أعمالها في مجال الطب ومساهمتها في تطويره.

كما شغلت منصب رئيسة أقسام طب الأطفال بجامعة عين شمس، وأستاذة أمراض الكبد بالجامعة، ومؤسِّسة أول وحدة أبحاث إكلينيكية بجامعة عين شمس.

وشغلت عضوية الاتحاد الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتحفيز صناعة تركيبات أدوية الأطفال بدول ذات الدخل المتوسط، وعضوًا مؤسسًا في اللجنة القومية منذ عام 2006، ورئيسة للعديد من المؤتمرات الدولية، من بينها "المؤتمر الدولي للكبد في أفريقيا"، الذي يُعد من أهم المؤتمرات العالمية.

وقدمت منال حمدي أول بحث عن "فيروس سي" لدى الأطفال، من خلال رسالتها للدكتوراه.

كما شغلت منصب عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، وساهمت بدور بارز في حملة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي.

والدكتورة منال حمدي هي ابنة الدكتور الراحل حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق لأربع دورات، وعضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية.

الدكتورة منال حمدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تعينات مجلس النواب

