كتب- أحمد الخطيب:

أكد حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن السوق المحلية للسكر تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، مدعومة بكميات مخزون كبيرة تكفي لفترة تصل إلى 11 شهرًا، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين والصناعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول موسم إنتاج القصب منذ ديسمبر، واستعداد بدء موسم إنتاج البنجر اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأضاف أن زيادة الطلب المتوقعة مع اقتراب شهر رمضان لن تؤثر على الأسعار، في ظل توافر مخزون استراتيجي كاف، وانتظام الإنتاج المحلي، موضحًا أن السوق مستعدة لتلبية احتياجات الاستهلاك المرتفع خلال الشهر الكريم دون حدوث نقص أو زيادات سعرية.

وأوضح الفندي أن المخزون الحالي من السكر يغطي احتياجات السوق لفترات طويلة، وهو ما يدعم استقرار الإمدادات ويحد من أي ضغوط سعرية محتملة، مؤكدًا أن انتظام الإنتاج المحلي يضمن توافر السكر حتى مع زيادة الاستهلاك الموسمية.

وأشار إلى أن متوسط سعر طن السكر في السوق يتراوح حاليًا بين 25 و27 ألف جنيه، موضحًا أن هذه المستويات السعرية تمثل توازنًا نسبيًا بين مصلحة المستهلك واستدامة الصناعة.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن التوسع في استيراد السكر الخام خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة المعروض بشكل كبير، ما ضغط على الأسعار ودفع بعض التجار والمستوردين للبيع بأسعار أقل لتحريك السيولة، مؤكدًا أن هذه العوامل ساهمت في استقرار السوق حاليًا ولن تؤدي إلى اضطرابات سعرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن أسعار السكر مرشحة للاستقرار خلال الأشهر الـ11 المقبلة عند المستويات الحالية، مع متابعة مستمرة لأوضاع السوق، لضمان الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وحماية المستهلك من أي تقلبات غير مبررة.

