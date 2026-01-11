أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم

كتب-محمد قادوس:

أوضح الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، معنى الرجولة في القرآن الكريم، قائلًا: "إن أي شخص يسمع كلمة "رجل" يفهم فورًا بأن الرجل يساوي الذكر، وهو أول استعمال لكلمة رجل، مستشهدًا بقوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا[النساء:7].

وأضاف الغفير خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة" الناس"، أن كلمة الرجال تأتي في مقابلة كلمة النساء كثيرًا في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن ما نعنيه عن الرجولة هو الوصف الزائد عن الذكورة، أي الرجولة التي لا يُراد بها الذكورة، فالرجولة صفة غير الذكورة تمامًا، فليس كل ذكر رجلًا، كل رجل ذكر، لكن ليست كل ذكر رجل، فالرجولة الحقيقية تعني أشياء كثيرة، حيث تعني الشخصية القوية، والفهم الواعي، والقوة النفسية، ولذلك إذا تأملنا كثيرًا من المواضع التي ذكر فيها كلمة "رجل" أو "رجال" في القرآن سنجد هذا المعنى، فالرجل يعني موقف وإيجابية وتفاعل مع أحداث الحياة ومعطياتها.

اقرأ أيضاً:

أحمد كريمة يكشف سر ارتباط والد النبي بقصة فداء جده إسماعيل

الداعية مصطفى حسني: أعظم لقب للإنسان هو العبد النافع

داعية: الإخاء والمؤاخاة من أعظم القيم التي أسس لها النبي وبها تُبنى المجتمعات