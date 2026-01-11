من الهجوم إلى التعاطف.. شيرين عبدالوهاب تتصدر "التريند" لهذه الأسباب

كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، مجددا مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم الموضوعات الأكثر بحثا، على مدار الأيام الماضية، وتباينت الأسباب ما بين هجوم تعرضت له، وتصريحات عن حالتها الصحية والنفسية أطلقها نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وثار الجدل، حول شيرين عبدالوهاب، وسط تعدد الأسئلة عن حالتها، وأسباب اختفائها، وفي التقرير التالي، نرصد ما يثار حول المطربة.

دعم أشرف زكي

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على شاشة قناة "MBC مصر"، عن تفاصيل اللقاء الذي تم بينه وبين شيرين منذ 20 يومًا، موضحا أنه حاول إقناعها بالخروج، لكنها أبدت رغبتها في البقاء داخل منزلها.

وقال: "شيرين قالت لي أنا مش حابة أخرج أو أنزل دلوقتي، ولما أكون مستعدة هتلاقيني بكلمك وبقولك تعالى خدني وننزل، بالعافية عرفت أقابلها أنا وبعض أصدقائنا، لأنها مش حابة تقابل حد في التوقيت ده".

وتابع: "معاها ناس، وعرفت إن ولادها كانوا جايين بعد يومين أو تلاتة"، مشددًا على أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي داخل منزلها، ولا صحة لما يتردد عن وجود مخاطر تتعلق بحالتها.

وكشف أشرف زكي، عن تواصله باستمرار مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بشأن حالة شيرين، وقال: "وزيرة التضامن كانت على تواصل معانا، وفي يوم فضلت معانا على التليفون لغاية 5 الفجر عشان نطمن على شيرين، وقالت أنا موفرة كل الإمكانيات اللي هتحتاجوها".

واختتم: "إحنا مجموعة أصدقاء ومحبي شيرين، وحاطين إيدينا فى إيد بعض، وإن شاء الله المرحلة الجاية هنقدر نحافظ على شيرين".

رامي عياش

أعرب المطرب اللبناني رامي عياش، عن ندمه على مشاركته منذ حوالي 7 سنوات، في برنامج "شيري ستوديو"، الذي قدمته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وتحدث رامي عياش، عن البرنامج، خلال ظهوره في برنامج "المسار" على الفضائية اللبنانية، قائلا: "لو فيه شيء أحب أن أحذفه من حياتي هتكون تلك المقابلة".

وأوضح: "مش كل واحد بيغني يبقى ليه برنامج، البرنامج لازم يكون فيه حوار وتقدير، مكناش عارفين نعمل إيه كل شوية شيرين تطلع وترجع وأنا قاعد وغنينا من ورا قلبنا، وأعتبر أنها كانت تجربة سيئة جدا".

وتابع: "ندمان على تلك المقابلة، وأنا احترمت نفسي وفضلت لآخر لحظة متحكم في مشاعري خلصنا من الحلقة لإن المخرج والمنتجين أصدقائي ومشيت".

نسرين الظواهرة

ونشرت الإعلامية اللبنانية نسرين الظواهرة، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "انستجرام"، تحدثت خلاله عن كواليس ما حدث مع رامي عياش، في برنامج "شيري ستديو".

وقالت نسرين: "اللي قاله رامي عياش ما يجيش واحد في المية من اللي حصل، وأنا بعرف ليه بس قال كده لأنه عنده أخلاق وبيحب شيرين، والتصوير توقف مرتين وتلاتة وأربعة وإدارة أعمال شيرين خدوها على الكواليس عشان تروق شوية وترجع مركزة للتصوير وكانت مش مركزة، ومش بس غلطت في رامي عياش، وقللت من احترامها ليه، ووقفت التصوير ورجعنا شيلنا الحلقة".

هنا ابنة شيرين

وعلى غرار والدتها، تصدرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تؤدي أغنية "على بالي"، التي تعد إحدى أشهر أغاني والدتها.