هدى المفتي تتألق بإطلالة رخيصة الثمن من Zara في مهرجان الجونة

كتب : أسماء العمدة

11:03 م 23/10/2025
    هدى المفتي في الجونة
    هدى المفتي
    هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والجرأة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بتصميم "Mermaid" ذيل السمكة من علامة Zara، باللون الأزرق الداكن المائل إلى البنفسجي، مزينًا بنقشة نقاط كبيرة باللون الأسود التي أضفت عليه لمسة عصرية لافتة.

هدى المفتي في مهرجان الجونة (2)

جاء الفستان بقصّة علوية مفتوحة عند الصدر على شكل "V-neck" عميقة، مع تصميم ضيق يبرز القوام وينسدل من الركبتين على شكل طبقات مكشكشة متتالية مما منح الإطلالة حركة أنثوية ناعمة.

هدى المفتي

اختارت هدى المفتي تنسيق الإطلالة مع قلادة رقيقة من الألماس وأقراط بسيطة، فيما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها، مع مكياج جريء ركّز على إبراز ملامحها الشرقية.

ويبلغ سعر الفستان نحو 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل تقريبًا 73 دولارًا أمريكيًا.

هدي المفتي في الجونة سعر إطلالة هدي المفتي هدي المفتي مهرجان الجونة السجادة الحمراء الفنانة هدي المفتي

