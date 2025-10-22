25 صورة لإطلالات الرجال في خامس أيام مهرجان الجونة

40 ألف.. مايان السيد تتألق بـ مكياج جذاب في مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

خطف نجوم الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة وأيضا الغريبة على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات نجوم الفن في خامس أيام مهرجان الجونة.

خالد سليم

ظهر الفنان خالد سليم بقميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون وحذاء بنفس اللون.

هادي الباجوري

ارتدى المخرج هادي الباجوري قميص باللون النبيتي ونسق معه بنطلون جينز وحذاء باللون الأسود.

محمد الشرنوبي

أطل الفنان محمد الشرنوبي بقميص باللون الأسود ونسق معه بنطلون بنفس اللون.

أحمد السعدني

ظهر الفنان أحمد السعدني ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

صبري فواز

ارتدى الفنان صبري فواز قميص باللون الأسود ونسق أسفلها توب بنفس اللون وبنطلون باللون الرصاصي.

أحمد مجدي

ظهر الفنان أحمد مجدي بجاكيت باللون البني ونسق أسفله توب باللون الأبيض وقميص باللون الأسود.

نيقولا معوض

ارتدى الفنان نيكولا معوض بدلة غريبة باللون الأسود دون قميص أسفلها ونسق معها حذاء بنفس اللون.