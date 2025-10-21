خطفت الأنظار.. أسماء جلال ببدلة أنيقة في سادس أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
10:16 م 21/10/2025
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت أسماء بدلة بقصة واسعة باللون الأسود اللامع.
واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.
واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي وحذاء أسود.
وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.