خطفت الأنظار.. أسماء جلال ببدلة أنيقة في سادس أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

10:16 م 21/10/2025
    أسماء جلال
    أسماء جلال
    أسماء جلال
    أسماء جلال

تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت أسماء بدلة بقصة واسعة باللون الأسود اللامع.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.


واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي وحذاء أسود.


وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

أسماء جلال إطلالة أسماء جلال مهرجان الجونة

