خطفت الفنانة هالة صدقي الأنظار بإطلالة أنيقة وفخمة خلال ظهورها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت فستانًا أسود ملكيًا من تصميم دار الأزياء المصري محمود غالي، عكس ذوقها الرفيع وحضورها الراقي على السجادة الحمراء.

جاء الفستان بقصة ماكسي طويلة تجمع بين الكلاسيكية والأنوثة، وتم تصميمه من قماش خفيف وشفاف مثل الشيفون أو الحرير، ما منحه انسيابية لافتة عند الحركة.

تميّز التصميم بأكمام طويلة منتفخة قليلًا عند الكتفيين وبياقة عريضة ومفتوحة قليلاًن أبرزت منطقة العنق والكتفين بأسلوب راقٍ.

كما أضاف المصمم لمسة أنثوية مميزة من خلال تفصيلة بارزة على الخصر على شكل وردة أو فيونكة غير متماثلة، منحت الفستان طابعًا ناعمًا وجاذبية خاصة.

وبحسب التقارير، يبلغ سعر الفستان نحو 30 ألف جنيه مصري.

أكملت بعقد ماسي فاخر تشوكر يتكوّن من عدة صفوف من الألماس اللامع، أضفى لمسة من البريق والفخامة على إطلالتها السوداء الهادئة.

كما حملت حقيبة سهرة صغيرة (كلتش) بلون فضي ميتاليك مزوّدة بسلسلة معدنية رفيعة، لتضفي لمسة عصرية متناسقة مع الفستان الكلاسيكي.

اعتمدت تسريحة شعر مموج (ويفي) بلون بني محمر دافئ، مع مكياج ناعم ركّز على إبراز العيون باستخدام الظلال الدافئة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة ترابية طبيعية أكملت الإطلالة بأناقة بسيطة ومتناسقة.