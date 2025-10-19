إعلان

مجوهرات تتجاوز 4 ملايين جنيه.. صور لـ يسرا في الجونة

كتب : أسماء العمدة

07:38 م 19/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تعرف على سعر مجوهرات يسرا
  • عرض 7 صورة
    يسرا تتألق في الجونة
  • عرض 7 صورة
    سعر حلق يسرا في الجونة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    سعر خاتم يسرا
  • عرض 7 صورة
    يسر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت النجمة يسرا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة لامعة جمعت بين الفخامة والرقي.

اختارت يسرا مجموعة مبهرة من مجوهرات دار عزة فهمي، المصممة المصرية العالمية المعروفة بأسلوبها الذي يمزج بين التراث والفن المعاصر.

e6e8f4b2-b1d2-4eab-a125-a925666091ae_11zon

وبلغ السعر الإجمالي للمجوهرات التي تزيّنت بها نحو 4,743,000 جنيه مصري، لتتصدّر بذلك قائمة الإطلالات الأكثر فخامة في المهرجان.

44bfa083-83a9-4d7a-b2bb-d6c677f36a95_11zon

جاءت مجموعة المجوهرات التي اختارتها يسرا بتصميم فني يجمع بين الأناقة والرقة، لتكمل بذكاء إطلالتها الهادئة بفستان بنفسجي مطرّز بالأحجار اللامعة.

تألقت بعقد فاخر مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، يتوسطه حجر زمرد كبير يخطف الأنظار بلونه الأخضر العميق، وتحيط به تفاصيل دقيقة من الألماس الأبيض المصقول بعناية، في تصميم يجمع بين الكلاسيكية والفخامة المعاصرة، وهي السمة التي تميز أعمال عزة فهمي.

06a7f3d4-f792-4d24-ae5f-64e281d42887_11zon

كما اختارت أقراطًا متناسقة مع العقد، مرصّعة بالزمرد والألماس، أضافت بريقًا ناعمًا إلى ملامحها وأكملت التناغم البصري بين القطع، وجاء تصميمها بسيطًا وأنيقًا ليحافظ على التوازن بين الفخامة والرقة.

1a265f89-d806-471d-af45-2ce06d0aeb26_11zon

وأكملت يسرا إطلالتها بخواتم متعددة وأساور ذهبية رفيعة تحمل نقوشًا فنية من توقيع عزة فهمي، لتضيف لمسة من الأصالة والأنوثة الراقية إلى حضورها اللافت على السجادة الحمراء.

مجوهرات تتجاوز 4 ملايين جنيه يسرا في الجونة اطالالت الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان