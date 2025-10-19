مجوهرات تتجاوز 4 ملايين جنيه.. صور لـ يسرا في الجونة

تألقت النجمة يسرا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة لامعة جمعت بين الفخامة والرقي.

اختارت يسرا مجموعة مبهرة من مجوهرات دار عزة فهمي، المصممة المصرية العالمية المعروفة بأسلوبها الذي يمزج بين التراث والفن المعاصر.

وبلغ السعر الإجمالي للمجوهرات التي تزيّنت بها نحو 4,743,000 جنيه مصري، لتتصدّر بذلك قائمة الإطلالات الأكثر فخامة في المهرجان.

جاءت مجموعة المجوهرات التي اختارتها يسرا بتصميم فني يجمع بين الأناقة والرقة، لتكمل بذكاء إطلالتها الهادئة بفستان بنفسجي مطرّز بالأحجار اللامعة.

تألقت بعقد فاخر مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، يتوسطه حجر زمرد كبير يخطف الأنظار بلونه الأخضر العميق، وتحيط به تفاصيل دقيقة من الألماس الأبيض المصقول بعناية، في تصميم يجمع بين الكلاسيكية والفخامة المعاصرة، وهي السمة التي تميز أعمال عزة فهمي.

كما اختارت أقراطًا متناسقة مع العقد، مرصّعة بالزمرد والألماس، أضافت بريقًا ناعمًا إلى ملامحها وأكملت التناغم البصري بين القطع، وجاء تصميمها بسيطًا وأنيقًا ليحافظ على التوازن بين الفخامة والرقة.

وأكملت يسرا إطلالتها بخواتم متعددة وأساور ذهبية رفيعة تحمل نقوشًا فنية من توقيع عزة فهمي، لتضيف لمسة من الأصالة والأنوثة الراقية إلى حضورها اللافت على السجادة الحمراء.