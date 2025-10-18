بـ38 ألف جنيه.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان مكشوف في الجونة

جمالهم رهيب.. أجمل إطلالات لنجمات الفن في ثاني أيام الجونة- 20 صورة

تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستان سهرة باللون الأحمر الداكن خطف الأنظار منذ لحظة ظهورها على السجادة الحمراء.

جاء الفستان بتصميم "أوف شولدر" مكشوف الأكتاف مع أكمام منسدلة بطريقة ناعمة وأنيقة، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والفخامة في آنٍ واحد. وتميز الفستان بتفاصيله الدقيقة التي أبرزت جمال قوامها ورقي ذوقها.

الفستان من تصميم دار الأزياء Ayman Lahmouni، ويبلغ سعره نحو 38 ألف جنيه مصري، وجاء تصميمه ليجمع بين البساطة والفخامة بلمسات راقية تناسب أجواء المهرجان.

واستكملت حنان مطاوع إطلالتها بعقد "كوليه" مرصع بالألماس أو الأحجار الكريمة، بتصميم متدلٍ زين منطقة الرقبة والصدر، مع أقراط متناسقة أضافت لمسة من البريق والإشراق.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا ومشدودة للخلف مع لمسة أنيقة من التصفيف المبلل، بينما جاء مكياجها مركزًا على العيون بخط آيلاينر واضح وجذاب، مع اختيار أحمر شفاه بلون طبيعي يميل إلى الأحمر الداكن ليكمل تناغم الإطلالة الساحرة.

