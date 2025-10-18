فساتين لامعة.. 16 صورة لنجمات خطفن الأنظار في ثاني أيام الجونة

ركين رقيقة وأسماء جلال جريئة.. فساتين الكب تسيطر على السجادة الحمراء في

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة تألق العديد من النجمات بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، حيث اختارن ارتداء فساتين لامعة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

ياسمين العبد

اختارت الفنانة ياسمين العبد فستانا طويلا باللون الرصاصي اللامع بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ونسقت معه مكياجا ناعما تميز بأحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت خصلات شعرها منسدلة بشكل طبيعي على الجانبين، وأكملت الإطلالة بكلاتش فضي ومجوهرات مكونة من حلق وقلادة.

نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بفستان فضي لامع طويل يتميز بكشوف عند منطقة الصدر وفتحة ساق جريئة، ووضعت مكياجا قويا بألوان ترابية على الشفاه، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الفستان حذاء وكلاتش ذهبيين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من حلق وقلادة وأساور.

جيهان الشماشرجي

أطلت الفنانة جيهان بفستان طويل بقصة الكاب باللون الأحمر مزين بالتطريزات في الأعلى، واختارت مكياجا قويا مع أحمر شفاه أحمر باللون الأحمر، وتسريحة شعر مرفوعة.

بسمة

ارتدت الفنانة بسمة فستانا طويلا بقصة ضيقة وانسيابية، مكشوفا عند منطقة البطن ومزودا بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا بأحمر، وتركت شعرها منسدلا بأسلوب يناسب إطلالتها الجريئة.

لبلبة

اختارت الفنانة لبلبة فستانا طويلا باللون الأزرق اللامع بقصة ضيقة، واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع ترك شعرها منسدلا.

