بفتحة جريئة.. سعر إطلالة ميس حمدان في الجونة يثير الجدل

تألقت الفنانة ميس حمدان على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة أنيقة وجريئة من توقيع دار الأزياء Antoine Kareh Couture.

اختارت ميس حمدان فستانًا أسود لامعًا مرصعًا بالتطريزات البراقة التي أضفت عليه لمسة فخمة، تميز الفستان بتصميمه الأنيق ذي الفتحة الجانبية الطويلة التي أبرزت أنوثتها، مع كتف منسدل وتفاصيل من القماش اللامع تغطي الأكتاف بأسلوب راقٍ.

وأكملت ميس حمدان إطلالتها بتسريحة شعر قصيرة ومكياج قوي ركز على العيون، مع حذاء أسود بكعب عالي ومجوهرات أنيقة زادت من فخامتها.

وتخطى سعر الفستان نحو 285 ألف جنيه مصري، ليكون من أكثر الإطلالات التي أثارت على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

