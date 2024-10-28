بلوك ناعم.. أمينة خليل تخطف الأنظار في خامس أيام الجونة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها إحدى ندوات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
وأطلت أمينة بتوب كت وبنطلون باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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