إعلان

الرفق بالحيوان: أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها مرفوض

كتب : حسن مرسي

10:47 م 19/01/2026

منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن استخدام مصطلح "تصدير الكلاب" هو ما يثير الجدل الأكبر، مشيرةً إلى أن ما يحدث فعليًا هو سفر الكلاب برفقة أصحابها إلى الخارج أو تبنيها من قبل أفراد في دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر مرحب به تمامًا.

وقالت خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها أو تستخدمها لأغراض غير إنسانية مرفوض رفضًا قاطعًا، وأضافت أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تمارس مثل هذا الفعل.

تابعت أن الدعاوى التي تطالب بتصدير الكلاب بهدف تحقيق عوائد مالية أو توفير عملة صعبة تمثل كارثة أخلاقية وإنسانية، مؤكدةً أن السفر أو التبني الخارجي يظل مقبولًا ومنظمًا وفق الاشتراطات البيطرية الدولية، مما يحافظ على حقوق الحيوان وكرامته.

وأشارت إلى أن الرفق بالحيوان يتطلب الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية، لافتةً إلى أن أي محاولة لتحويل الكلاب إلى سلعة تجارية تتعارض مع القيم الإنسانية والدينية، ودعت إلى التركيز على تبني الكلاب محليًا أو سفرها مع أصحابها بطريقة آمنة ومنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منى خليل اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان الاتحاد الأوروبي تصدير الكلاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد وأماكن مشاهدة كسوف الشمس الحلقي المقبل "حلقة النار"
علوم

موعد وأماكن مشاهدة كسوف الشمس الحلقي المقبل "حلقة النار"
حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
أخبار المحافظات

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة