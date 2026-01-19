الرفق بالحيوان: أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها مرفوض

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن استخدام مصطلح "تصدير الكلاب" هو ما يثير الجدل الأكبر، مشيرةً إلى أن ما يحدث فعليًا هو سفر الكلاب برفقة أصحابها إلى الخارج أو تبنيها من قبل أفراد في دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر مرحب به تمامًا.

وقالت خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها أو تستخدمها لأغراض غير إنسانية مرفوض رفضًا قاطعًا، وأضافت أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تمارس مثل هذا الفعل.

تابعت أن الدعاوى التي تطالب بتصدير الكلاب بهدف تحقيق عوائد مالية أو توفير عملة صعبة تمثل كارثة أخلاقية وإنسانية، مؤكدةً أن السفر أو التبني الخارجي يظل مقبولًا ومنظمًا وفق الاشتراطات البيطرية الدولية، مما يحافظ على حقوق الحيوان وكرامته.

وأشارت إلى أن الرفق بالحيوان يتطلب الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية، لافتةً إلى أن أي محاولة لتحويل الكلاب إلى سلعة تجارية تتعارض مع القيم الإنسانية والدينية، ودعت إلى التركيز على تبني الكلاب محليًا أو سفرها مع أصحابها بطريقة آمنة ومنظمة.