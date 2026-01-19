إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

كتب : مصراوي

10:42 م 19/01/2026
    رياح شديدة
    سرعة الرياح

كتب– أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار الأجواء مائلة للبرودة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، ومصحوبة ببرودة شديدة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وحذرت "الهيئة"، في بيانها، من تكوّن الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على بعض مناطق سيناء ومدن قناة السويس، مما يستلزم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط ملحوظ في الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (السلوم - مطروح - الصحراء الغربية).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التغيرات الجوية تتطلب الالتزام بالإرشادات المرورية والاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الشبورة والأتربة.

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين

