"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إذاعة جلسات محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كانت من منطلق توصيل المشهد كاملاً للمواطن المصري، باعتبارها "محاكمة القرن"، مشيرًا إلى أن الهدف كان إظهار الحقائق بشفافية أمام الرأي العام.

وقال "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه عندما تحدث فريد الديب عن 70 مليار دولار في حساب مبارك، رد عليه بأنه سيرسل له تفاصيل الحساب الوحيد المثبت، مضيفًا أن الحساب كان بقيمة 6 ملايين جنيه فقط في البنك الأهلي بفرع مصر الجديدة، وهذه المعلومة نُشرت في صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف أنه تم ضبط هاتف محمد مرسي الشخصي الذي احتوى على ما وصفه بـ"خطة سيناء" المقرر تنفيذها، مؤكدًا أن تفاصيل هذه الخطة وردت في كتابه، وأن الملف الوحيد الذي استُخرج من أرشيف أمن الدولة في تلك الفترة كان الملف الخاص بمرسي.