إعلان

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

كتب : مصراوي

10:26 م 19/01/2026

الملك محمد السادس ملك المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد جعفر:

أعلنت وزارة الخارجية المغربية موافقة الملك محمد السادس على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان رسمي، إن الملك محمد السادس تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي للانضمام، بصفته عضوًا مؤسسًا، إلى مجلس السلام، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا الإطار تقتصر على مجموعة محدودة من القادة الدوليين البارزين المنخرطين في العمل من أجل مستقبل آمن ومزدهر للأجيال المقبلة.

وأضاف البيان أن هذه الدعوة تمثل اعترافًا بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس في مجال تعزيز السلام، وبمكانته كفاعل دولي لا غنى عنه في هذا المجال، كما تعكس مستوى الثقة التي يحظى بها لدى رئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأوضح البيان أنه بعد إشادة الملك محمد السادس بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب لتعزيز جهود السلام، فقد وافق على الدعوة، مؤكداً أن المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام.

وبحسب البيان، سيتخذ مجلس السلام من الناحية القانونية شكل منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مبادئ الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها، على أن ترتكز مهامه على التعاون العملي والشراكات الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، مع اقتصار العضوية فيه على الدعوات التي يوجهها رئيس الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب محمد السادس ملك المغرب مجلس سلام غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة
أخبار مصر

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة
تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
أخبار المحافظات

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية
بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
أخبار مصر

بعد تصريحاته عن ثورة 25 يناير.. هل يتم إحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم
حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة