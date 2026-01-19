ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

كتب- محمد جعفر:

أعلنت وزارة الخارجية المغربية موافقة الملك محمد السادس على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان رسمي، إن الملك محمد السادس تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي للانضمام، بصفته عضوًا مؤسسًا، إلى مجلس السلام، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا الإطار تقتصر على مجموعة محدودة من القادة الدوليين البارزين المنخرطين في العمل من أجل مستقبل آمن ومزدهر للأجيال المقبلة.

وأضاف البيان أن هذه الدعوة تمثل اعترافًا بالدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس في مجال تعزيز السلام، وبمكانته كفاعل دولي لا غنى عنه في هذا المجال، كما تعكس مستوى الثقة التي يحظى بها لدى رئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأوضح البيان أنه بعد إشادة الملك محمد السادس بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب لتعزيز جهود السلام، فقد وافق على الدعوة، مؤكداً أن المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام.

وبحسب البيان، سيتخذ مجلس السلام من الناحية القانونية شكل منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مبادئ الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها، على أن ترتكز مهامه على التعاون العملي والشراكات الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، مع اقتصار العضوية فيه على الدعوات التي يوجهها رئيس الولايات المتحدة.