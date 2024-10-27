مهرجان الجونة

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جريء وقصير وساحر.. 100 إطلالة للنجمات في رابع أيام الجونة السينمائي

08:33 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    احمد دتوود وزوجته
  • عرض 100 صورة
    احمد دتوود وزوجته
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته نيكول
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته نيكول
  • عرض 100 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته نيكول سعفان في حفل هشام نزيه بالجونة السينمائي (3)
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته نيكول سعفان في حفل هشام نزيه بالجونة السينمائي (1)
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته نيكول سعفان في حفل هشام نزيه بالجونة السينمائي (2)
  • عرض 100 صورة
    طارق العريان برفقة زوجته نيكول سعفان في حفل هشام نزيه بالجونة السينمائي (4)
  • عرض 100 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 100 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 100 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 100 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 100 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 100 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 100 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (9)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (6)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (7)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (4)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (5)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (3)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (10)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (1)
  • عرض 100 صورة
    أسما شريف منير (8)
  • عرض 100 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 100 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 100 صورة
    ياسمين العبد
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (6)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف (7)
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    بشرى
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 100 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 100 صورة
    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 100 صورة
    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (18)
  • عرض 100 صورة
    اسما منير
  • عرض 100 صورة
    اسما منير
  • عرض 100 صورة
    أسما منير في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسما منير في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسما منير في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسما منير في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أسما منير في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 100 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 100 صورة
    جيهان خليل
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين وزوجته
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

انطلقت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة في دورته السابعة منذ قليل.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خفت أنظار الجميع والكاميرات والمصورين.

تنوعت إطلالات نجمات الفن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وصيحة "الشراشيب" والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

ظهرت الفنانة جيهان خليل مرتدية جامبسوت بصيحة"التايجر"، بأكمام واسعة.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وأسورة.

وارتدت الفنانة جميلة عوض بفستان أسود أنيق، مع تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

واختارت الفنانة يسرا الظهور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بدلة باللون الأسود اللامع.

بينما تألقت الفنانة كندة علوش مرتدية فستان طويلا باللون البيج، مع تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز 100 صورة لنجمات الفن في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

رابع أيام الجونة مهرجان الجونة اطلالات الجونة اسما شريف منير يسرا نيللي كريم انجي كيوان بشرى
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