جريء وقصير وساحر.. 100 إطلالة للنجمات في رابع أيام الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

انطلقت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة في دورته السابعة منذ قليل.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خفت أنظار الجميع والكاميرات والمصورين.

تنوعت إطلالات نجمات الفن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وصيحة "الشراشيب" والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

ظهرت الفنانة جيهان خليل مرتدية جامبسوت بصيحة"التايجر"، بأكمام واسعة.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وأسورة.

وارتدت الفنانة جميلة عوض بفستان أسود أنيق، مع تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

واختارت الفنانة يسرا الظهور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بدلة باللون الأسود اللامع.

بينما تألقت الفنانة كندة علوش مرتدية فستان طويلا باللون البيج، مع تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز 100 صورة لنجمات الفن في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.