بفتحة الساق الجريئة.. 25 صورة لنجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

تخطف الإطلالات المميزة لنجمات الفن على السجادة الحمراء الأنظار، وبعض النجمات ظهرن بإطلالات جريئة، بصيحة فتحة الساق، في فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات اللاتي حرصن على ارتداء فساتين بصيحة "فتحة الساق الجريئة".

هنا يسري

أطلت المغنية الشابة هنا يسري بفستان طويل باللون الأسود، تميز بفتحة ساق جريئة، واعتمدت بمكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إنجي كيوان

تألقت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود من أعلى، وأبيض من أسفل، وبمكياج بدرجات النيود.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر، تميز بوجود فتحة ساق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة.