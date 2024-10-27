مهرجان الجونة

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بفتحة الساق الجريئة.. 25 صورة لنجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة

10:37 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف بلأصفر في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (25)
  • عرض 26 صورة
    رانيا بإطلالة مثيرة في الجونة
  • عرض 26 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 26 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (3)
  • عرض 26 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (26)
  • عرض 26 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (4)
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف في الجونة
  • عرض 26 صورة
    هنا يسري في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    هنا يسري في المهرجان
  • عرض 26 صورة
    إنجي كيوان بإطلالة جريئة في الجونة
  • عرض 26 صورة
    هنا يسري تتألق في الجونة
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف في الجونة
  • عرض 26 صورة
    عارضة الأزياء إنجي كيوان
  • عرض 26 صورة
    إنجي كيوان
  • عرض 26 صورة
    رانيا بالأصفر
  • عرض 26 صورة
    إنجي كيوان
  • عرض 26 صورة
    رانيا في المهرجان بالأصفر
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 26 صورة
    رانيا االأبق في الجونة
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 26 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (1)
  • عرض 26 صورة
    رانيا يوسف باللون الأصفر
  • عرض 26 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

تخطف الإطلالات المميزة لنجمات الفن على السجادة الحمراء الأنظار، وبعض النجمات ظهرن بإطلالات جريئة، بصيحة فتحة الساق، في فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات اللاتي حرصن على ارتداء فساتين بصيحة "فتحة الساق الجريئة".

هنا يسري

أطلت المغنية الشابة هنا يسري بفستان طويل باللون الأسود، تميز بفتحة ساق جريئة، واعتمدت بمكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إنجي كيوان

تألقت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود من أعلى، وأبيض من أسفل، وبمكياج بدرجات النيود.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر، تميز بوجود فتحة ساق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة.

السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي إطلالات نجمات الفن هنا يسري إنجي كيوان رانيا يوسف
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